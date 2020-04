Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Allegri !

Publié le 27 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Toujours en quête d'un éventuel successeur à Thomas Tuchel, Leonardo a fait de Massimiliano Allegri sa priorité. Et cela tombe bien puisque le Bayern Munich s'est retiré de la course après avoir repoussé les avances du technicien italien.

Ce n'est un secret pour personne, l'avenir de Thomas Tuchel s'inscrit en pointillés au Paris Saint-Germain. D'une part, les résultats depuis l'élimination contre Manchester United n'ont pas toujours été convaincants, le fond de jeu de l'équipe est notamment pointée du doigt, et d'autre part, Leonardo aime travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis, ce qui n'est pas le cas du technicien allemand, arrivé durant l'été 2018, un an avant le retour du directeur sportif brésilien. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour remplacer Thomas Tuchel à l'image de Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino ou encore Massimiliano Allegri. Le contact a d'ailleurs déjà été établi entre l'ancien entraîneur du Milan AC et Leonardo.

Le Bayern a bien recalé Allegri

Et pour l'avenir de Massimiliano Allegri, l'étau se resserre. En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le technicien italien a proposé ses services au Bayern Munich, mais les dirigeants allemands ont décliné sa proposition. Et pour cause, la priorité du club bavarois se nommait Thomas Tuchel. Et cette fois-ci, c'est l'entraîneur du PSG qui a repoussé les avances d'Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich. Par conséquent, les Munichois ont décidé de prolonger le bail de Hans-Dieter Flick, qui assurait jusqu'alors l'intérim suite au licenciement de Niko Kovac. Autrement dit, Leonardo n'a plus beaucoup de concurrents en course pour Massimiliano Allegri. Le plus crédible semble être Manchester United où l'avenir d'Ole Gunnar Solskjær n'est pas encore réglé. Mais dans tous les cas, la crise du Covid-19 pourrait bien pousser les clubs à privilégier la continuité avec leur entraîneur, forçant ainsi Massimiliano Allegri à attendre encore un peu avant de retrouver un banc...