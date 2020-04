Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Allegri recalé par le Bayern Munich !

Publié le 26 avril 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, Massimiliano Allegri a proposé ses services au Bayern Munich. Mais le club bavarois n'a pas donné suite.

Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri prépare son retour pour l’été prochain. Le technicien italien l’a confirmé lors de sa tournée médiatique en début d’année (pour présenter son livre) : il va « revenir aux affaires ». Reste à savoir dans quelle écurie le Maestro sévira… Comme révélé par le10sport.com , le PSG s’intéresse très fortement à son profil. D'après nos sources, le premier contact date d'il y a un an (entre mars et avril 2019), lorsque Massimiliano Allegri était de passage au Qatar. Par la suite, c'est Leonardo qui a pris le relai pour évoquer une possible arrivée d'Allegri à Paris. Et si le contact est maintenu entre les deux hommes, qui se connaissent très bien, la venue d’Allegri sur le banc parisien fait aujourd’hui partie des pistes les plus sérieuses si Thomas Tuchel venait à quitter son poste.

Le Bayern dit non à Allegri