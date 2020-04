Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin aura un choix à faire pour cet été !

Publié le 26 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’OM a retourné sa veste et souhaite désormais prolonger son contrat, Florian Thauvin serait apprécié Italie, mais son départ aurait un prix. Le Français pourrait bien être confronté à un dilemme. Explications.

Début mars, juste avant que la pandémie du Coronavirus ne précipite la suspension des compétitions et la décision du gouvernement français d'instaurer un confinement à domicile, l’OM ne comptait pas prolonger le contrat de Florian Thauvin et prévoyait même de le laisser partir libre à la fin de son bail, soit à l’été 2021, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 9 mars dernier. Cependant, compte tenu de la réalité économique actuelle et du fait que peu de mouvements pourraient se réaliser sur le marché des transferts cet été, l’OM a revu sa position. Toujours selon nos informations publiées le 20 avril, la grande priorité de la direction phocéenne désormais est de prolonger le bail de son champion du monde, qui intéresserait un cador de Serie A.

Une prolongation ou un départ moins lucratif pour Thauvin ?