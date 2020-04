Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario catastrophe se profile pour Florian Thauvin ?

Publié le 25 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin. Et finalement, l’OM pourrait ne rien récupérer avec le champion du monde. Explications.

L’incertitude règne concernant l’avenir de Florian Thauvin. Avec des caisses vides, l’OM pourrait envisager de vendre le champion du monde afin de faire rentrer des liquidités. Mais il a aussi été question d’une possible prolongation de contrat. Selon les informations du 10 Sport, cela semble même être la priorité de la direction phocéenne. Toutefois, un autre scénario pourrait attendre Thauvin pour son avenir et cela ne devrait pas faire plaisir à l’OM.

« Il ne partira pas pour partir »