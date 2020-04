Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses de ce très joli coup de Leonardo !

Publié le 25 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé en janvier 2012 en provenance du FC Barcelone, Maxwell s'est rapidement imposé comme l'une des icônes du projet QSI. Plus de hui ans après son arrivée, le Brésilien a dévoilé les coulisses de son arrivée.

C'est bien connu, le mercato d'hiver est en général un marché d'ajustement pour les clubs qui réalisent rarement d'énormes transactions. Malgré tout, cela n'empêche pas de réaliser de très jolis coups. Le mois de janvier 2012 en est le parfait exemple. Quelques mois après l'arrivée de QSI à la tête du PSG, le premier mercato d'hiver s'annonce déjà crucial pour Leonardo qui vient de nommer Carlo Ancelotti sur le banc parisien en lieu et place d'Antoine Kombouaré. Et le directeur sportif parisien ne va décevoir puisque Alex (Chelsea), et surtout Thiago Motta (Inter Milan) et Maxwell (FC Barcelone) débarqueront durant ce mercato qui s'avérera être l'un des plus réussis du PSG version qatari. Le tout pour moins de 20M€. Le latéral gauche brésilien s'est d'ailleurs imposé comme une icone du projet QSI au point d'avoir un poste dans l'organigramme après sa carrière. Et il raconte son arrivée à Paris.

Maxwell raconte son transfert au PSG