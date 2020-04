Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo affiche un doute sur la piste Youcef Atal !

Publié le 25 avril 2020 à 1h15 par B.C.

À la recherche d'un latéral droit pour cet été, le PSG pourrait se tourner vers Youcef Atal, une piste de longue date du club de la capitale. Cependant, Daniel Riolo reste sceptique sur cette piste.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Thomas Meunier devrait quitter le PSG dans les prochains mois. Ainsi, Leonardo s'active pour dénicher son successeur. Cela serait même l'une de ses priorités pour cet été, et les pistes sont nombreuses. Parmi elles, on retrouverait notamment Youcef Atal. En effet, l'international algérien ne part pas favori mais reste dans le viseur de Leonardo comme l'a récemment expliqué Loïc Tanzi, journaliste à RMC : « Au début le PSG le voulait car l'ambition de Tuchel était de jouer à 3 derrière. (…) Ça a un peu changé maintenant qu'il est revenu à 4, mais c'est un joueur que Thomas Tuchel adore, que Leonardo connaît très bien, notamment l'entourage, mais tout dépendra du prix que Nice demande. » S'il reconnaît le talent du joueur de l'OGC Nice, Daniel Riolo reste pour sa part sceptique sur une possible arrivée d'Atal au PSG.

« J'aime beaucoup Atal, mais... »