Mercato - Real Madrid : La mise au point de cet espoir de Zidane sur son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

En prêt au FC Séville jusqu’à la fin de la saison, Sergio Reguilón, latéral gauche du Real Madrid, reste assez flou sur un éventuel transfert définitif chez les Andalous.

À l’image de nombreux jeunes du Real Madrid, Sergio Reguilón est passé par la case prêt l’été dernier afin de trouver du temps de jeu. Le latéral gauche de 23 ans profite donc d’une saison au FC Séville pour s’aguerrir avant de redevenir un joueur de Zidane Zidane d’ici quelques semaines. Et si l’international Espoirs espagnol restait finalement chez les Sévillans ? Reguilón entretient le mystère lors d’un entretien à ABC de Sevilla .

« Je retournerai à Madrid et nous verrons ce qu'il adviendra de tout cela »