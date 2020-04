Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça reçoit un énorme conseil dans le dossier Neymar...

Publié le 25 avril 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que le départ de Neymar pour le FC Barcelone semble être désormais loin d’être d’actualité à cause de la crise sanitaire actuelle du coronavirus, l’ancien international brésilien et joueur blaugrana, Edmilson s’est exprimé au sujet de la star brésilienne du PSG.

Le dossier Neymar est toujours flou. Alors que le départ de l’international brésilien du PSG ne semble plus être d’actualité, le FC Barcelone manquant de fonds pour finaliser cette transaction, l’ancien international brésilien Edmilson s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Neymar au Barça. Alors que les sorties se multiplient au sujet du retour de la star auriverde au Camp Nou, l'ancien Blaugrana a lui aussi un avis bien tranché sur ce dossier chaud du mercato.

« Le Barça doit attaquer »