Mercato - PSG : Le Barça ne lâche rien pour Neymar, mais…

Publié le 24 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que Matheus Fernandes espérerait évoluer aux côtés de Neymar la saison prochaine, la star du PSG aurait peu de chances de quitter le PSG pour le Barça cet été.

« Le retour de Neymar l’été prochain ? Oui je peux l’imaginer. J’ai toujours dis à mon père : je veux jouer contre Neymar et l’avoir au marquage. Je veux le marquer, et désormais, de voir que cette option pourrait se réaliser et de jouer ensemble, ce serait inexplicable. J’ai travaillé dur et rêvé beaucoup de pouvoir me mesurer à ces monstres du football. Ce serait une chose fantastique » . Pour Mundo Deportivo , Matheus Fernandes ouvrait la porte à Neymar jeudi. Prêté à Valladolid cet hiver, le Brésilien débarquera au FC Barcelone à l’intersaison et espère donc arriver en même temps que son compatriote. Cependant, Neymar semblerait être bien parti pour rester au PSG.

Le Barça n’aurait qu’une seule chance avec Neymar