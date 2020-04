Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone dos au mur dans l’opération Neymar ?

Publié le 23 avril 2020 à 11h15 par Th.B.

Toujours aussi déterminé à témoigner du retour de Neymar cet été, le FC Barcelone ne pourrait pas débourser une somme monstre pour acter le transfert et ne serait en mesure de mener à bien cette opération que grâce à une option. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais tant les joueurs, les dirigeants et même les anciens hauts représentants du FC Barcelone évoquent un retour de Neymar au club culé dans la presse. Prédécesseur du président Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell a également parlé du transfert de Neymar en assurant qu’il le recruterait « sans aucun doute » . Cependant, compte tenu de la situation économique actuelle et des finances du FC Barcelone, la direction blaugrana dispose d’une maigre marge de manoeuvre pour la star du PSG.

Les échanges, le dernier recours du Barça dans le dossier Neymar