Mercato - Real Madrid : Coronavirus, Rennes… Un départ inévitable pour Camavinga ?

Publié le 23 avril 2020 à 10h00 par D.M.

Alors que plusieurs clubs européens auraient coché le nom d’Eduardo Camavinga en vue du prochain mercato, le Stade Rennais pourrait être contraint de le vendre afin de renflouer ses caisses.

Inconnu en début de saison, Eduardo Camavinga s’est depuis fait un nom. Le milieu de terrain du Stade Rennais a réalisé de grandes prestations en Ligue 1 et plusieurs cadors européens ont commencé à s’intéresser à lui. Le Real Madrid voudrait le recruter afin de renforcer son entrejeu, mais un nouveau concurrent est apparu. Comme le 10 Sport l’a annoncé, le Borussia Dortmund aurait fait son entrée sur ce dossier et pourrait contrecarrer les plans du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga pourrait donc quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato. D’autant plus que la crise liée au coronavirus aurait changé la donne pour le club breton.

Le Stade Rennais prêt à se séparer de Camavinga