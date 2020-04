Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Tanguy Kouassi déjà réglé ?

Publié le 23 avril 2020 à 9h45 par T.M.

Si Leonardo cherche actuellement à faire signer à Tanguy Kouassi son premier contrat pro, son départ vers Leipzig serait visiblement déjà acté.

A 17 ans, Tanguy Kouassi est l’un des grands talents du PSG. Toutefois, pas sûr que son avenir s’inscrive dans la capitale. En effet, le défenseur central, qui peut aussi évoluer au milieu de terrain, n’a toujours pas signé pro. Il pourrait donc partir cet été, ce que voudrait éviter Leonardo. Mais les prétendants sont nombreux. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Newcastle vient de se positionner pour Kouassi, rejoignant notamment Leipzig. Depuis plusieurs semaines désormais, le club allemand est à l’affût pour le talent du PSG, dont l’arrivée ne ferait aucun doute de l’autre côté du Rhin.

Leipzig est confiant !