Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez en grand danger pour l’après-Zidane ?

Publié le 23 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour un éventuel remplacement de Zinedine Zidane au Real Madrid, Florentino Pérez songerait à Mauricio Pochettino. Cependant, le technicien argentin serait la priorité absolue de l’imminent nouveau riche Newcastle.

Certes, Zinedine Zidane ne semblerait plus être sur la sellette comme il y a quelques semaines. Néanmoins, Florentino Pérez aurait déjà arrêté son choix s’il devait le remplacer cet été. Le 10 Sport vous a dévoilé en exclusivité le 19 avril que la Juventus fait le forcing pour mettre la main sur Zidane. Pérez pourrait donc perdre son entraîneur cet été, d’autant plus que les deux hommes ne semblent pas être sur la même longueur pour le mercato estival des Merengue . Comme The Independent le révélait début mars, le président du Real Madrid se serait entretenu avec le clan Mauricio Pochettino afin de lui faire savoir son intérêt et de lui demander de le tenir au courant s’il recevait des offres d’autres clubs. Et ce serait justement ce qu’il serait en train de se profiler.

Mauricio Pochettino priorité du nouveau Newcastle !