Mercato - Real Madrid : L’agent de Ferland Mendy livre les coulisses de son transfert

Publié le 22 avril 2020 à 13h00 par La rédaction

Agent de Ferland Mendy, Yvan le Mée, en a dit plus sur le transfert de l’international français de 24 ans vers le Real Madrid et les difficultés des négociations avec l’OL.

Lors d’une interview pour le quotidien espagnol Marca , l’agent de Ferland Mendy, Yvan Le Mée, est revenu sur les dessous du transfert du latéral gauche international français. Arrivé au Real Madrid contre 48M€ l’été dernier, l’ancien latéral gauche de l’OL a réussi à s’imposer en tant que titulaire aux yeux de Zidane, détrônant un certain Marcelo au même poste. Pourtant, le transfert du Français était loin d’être gagné d’après son agent…

« Lyon ne voulait pas vendre »