Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Ligue 1 qui est conseillé à Zinedine Zidane

Publié le 22 avril 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane serait en quête d’un nouveau milieu de terrain, l’entraîneur du Real Madrid s’est vu conseiller un joueur d’Angers, Baptiste Santamarua.

La succession de Casemiro fait actuellement énormément parler au Real Madrid. Un milieu de terrain et ainsi recherché et c’est en Ligue 1 que l’heureux élu pourrait se trouver. Alors que Zinedine Zidane souhaiterait faire venir Boubakary Soumaré ou encore Eduardo Camavinga, c’est bien Baptiste Santamaria, milieu de terrain du SCO d’Angers, qui est proposé à Zizou. Après avoir placé Ferland Mendy au Real Madrid, Yvan Le Mée souhaite ainsi placer un autre de ses joueurs chez les Merengue.

« Il a le profil de Makélélé »