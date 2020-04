Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 23 avril 2020 à 11h00 par D.M.

Lionel Messi ne s’entendrait pas avec sa direction notamment avec son président Josep Maria Bartomeu. Mais les prochaines élections pourraient finalement permettre à l’attaquant de continuer sa carrière au FC Barcelone.

« Je ne doute pas qu'il va rester ici. Le Barça a toujours un projet gagnant. Avec le meilleur joueur du monde, nous avons plus d'options que les autres » déclarait l’entraîneur du Barça Quique Setién. Pourtant, le dossier Lionel Messi n’a pas encore trouvé son épilogue. L’attaquant, qui voit son contrat se terminer en 2021, n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour rallonger son bail et un possible départ de l’attaquant inquiéterait de plus en plus les dirigeants catalans. D’autant plus que Lionel Messi aurait la possibilité d’activer une clause lui permettant de rejoindre l'équipe de son choix à la fin de la saison. Une issue inconcevable pour le FC Barcelone qui chercherait à conserver coûte que coûte sa star argentine.

Messi au Barça au moins jusqu'en 2021