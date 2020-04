Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision prise pour ce cadre de Simeone !

Publié le 23 avril 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que de nombreux clubs de Premier League, et notamment Manchester United, sont dans la course pour faire signer Saul Niguez, le FC Barcelone ne devrait pas tenter de faire signer le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid.

Le FC Barcelone pourrait bien laisser filer Saul Niguez. En effet, le milieu de terrain de l’Atlético Madrid est très courtisé en Angleterre, où Manchester United chercherait à obtenir la signature du milieu international espagnol. Les Colchoneros demandent cependant les 150M€ de la clause libératoire de Saul, ce qui devrait considérablement réduire le nombre de prétendants. Et si le FC Barcelone dispose d’une position privilégiée pour négocier ce transfert, les Catalans ne devraient pas faire valoir leurs droits…

Une option d’achat prioritaire