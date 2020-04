Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue du Barça interpelle Neymar pour son avenir !

Publié le 23 avril 2020 à 13h45 par Th.B.

Promesse du football brésilien, Matheus Fernandes débarquera au FC Barcelone cet été et se verrait bien évoluer aux côtés de Neymar, l’attaquant du PSG étant annoncé avec insistance du côté du Barça.

Et si Neymar quittait le PSG à la fin de la saison pour rejoindre… le FC Barcelone ? Alors qu’il ne lui restera que deux ans sur son contrat à l’ouverture du mercato estival, son engagement avec le PSG expirant en juin 2022, le FC Barcelone compterait notamment sur l’article 17 du règlement de la FIFA qui permet à un joueur qui a passé 3 ans dans un club sans prolonger son bail de le couper, afin de mettre la main sur le Brésilien. Cependant, comme Nicolo Schira l’annonçait dernièrement, Leonardo voudrait proposer un contrat en or au clan Neymar pour que la star auriverde prolonge son aventure parisienne. Néanmoins, l’attaquant du PSG est toujours aussi attendu au FC Barcelone. Recrutée cet hiver puis prêté à Valladolid, la jeune pépite brésilienne Matheus Fernandes (21 ans) rêverait de jouer aux côtés de Neymar à Barcelone.

Matheus Fernandes attend Neymar au Barça !