Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du PSG qui a joué un rôle déterminant pour le transfert de Neymar

Publié le 24 avril 2020 à 1h00 par D.M.

Joueur du PSG entre 2010 et 2013 et proche de Neymar, Nenê a révélé lui avoir conseillé de quitter le FC Barcelone et de rejoindre le PSG. Un transfert qui a finalement eu lieu en 2017.

En août 2017, le PSG frappait un énorme coup en recrutant pour 222M€ Neymar, considéré alors comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète. Après quatre ans au FC Barcelone, l’attaquant brésilien tentait le pari de quitter la Catalogne et de rejoindre le club de la capitale. Un transfert qui a laissé un goût amer aux dirigeants catalans qui auraient fait le forcing lors du dernier mercato estival pour rapatrier Neymar, sans succès. Mais la presse espagnole en est certaine, le FC Barcelone devrait retenter sa chance lors de la prochaine session des transferts. Selon Guillem Balague, la crise économique actuelle n’aurait que très peu d’influence sur la volonté des dirigeants blaugrana qui pourraient procéder à un échange pour arriver à leurs fins.

« Je lui avais suggéré de partir du FC Barcelone et d’aller à Paris »