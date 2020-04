Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Zidane est envoyé au PSG !

Publié le 24 avril 2020 à 0h30 par B.C.

Grand objectif de la Juventus selon nos informations, Zinedine Zidane ferait bien de privilégier une arrivée au PSG selon Antonio Cassano.

Natif de La Castellane, l'une des cités de Marseille, Zinedine Zidane n'en reste pas moins l'un des grands objectifs des propriétaires du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris rêveraient de mettre la main sur l'entraîneur du Real Madrid si l'on en croit certaines informations révélées en Espagne ces derniers mois. Cependant, une arrivée au PSG de l'emblématique numéro 10 des Bleus semble très improbable du fait de son amour pour la cité phocéenne, et la rivalité historique entre l'OM et le PSG, mais pas seulement. En effet, la Juventus serait également prête à tout pour faire revenir son ancien joueur selon nos informations. Cependant, Antonio Cassano estime que le club turinois n'a pas besoin de Zinedine Zidane et que ce dernier pourrait bien prendre la direction du PSG.

« S'il change de club, il ira au PSG »