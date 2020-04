Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Leonardo aurait pris une décision colossale !

Publié le 23 avril 2020 à 20h45 par B.C.

N'arrivant pas à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, Leonardo pourrait décider de mettre le paquet sur Neymar.

Tous les deux annoncés sur le départ avant la crise du coronavirus, Neymar et Kylian Mbappé ont finalement de grandes chances de rester au PSG au cours du mercato. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient être dans l'incapacité de financer une telle opération en raison des conséquences financières de cette crise sanitaire. Mais alors que les deux stars du PSG sont sous contrat jusqu'en 2022, il serait judicieux pour le club de la capitale de négocier une prolongation, même s'il sera difficile de revaloriser Neymar et Kylian Mbappé en même temps. Ainsi, Leonardo a donné sa priorité à l'international français, mais comme vous l'a révélé le 10 Sport il y a quelques semaines, Kylian Mbappé fait patienter sa direction et n'est pas décidé à prolonger pour le moment, ce qui pourrait inciter le PSG à prendre une grande décision.

Blinder Neymar pour oublier Mbappé ?