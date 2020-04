Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'entourage de cette star de Zidane pousserait pour une arrivée au PSG !

Publié le 23 avril 2020 à 18h45 par B.C.

Après 14 saisons en Espagne, Marcelo pourrait quitter le Real Madrid au cours du prochain mercato. Alors que plusieurs clubs seraient intéressés par le Brésilien, sa femme et Thiago Silva souhaiteraient le voir débarquer au PSG. Explications.

Libre à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger au PSG. Leonardo s'active donc pour trouver un nouveau latéral gauche. Malgré son intérêt pour Alex Telles, le directeur sportif du club de la capitale n'a pas encore approché le FC Porto selon nos informations. Il faut dire que le Brésilien n'est pas l'unique cible du PSG puisque, toujours d'après le 10 Sport, Leonardo explore d'autres profils comme celui de Théo Hernandez, latéral gauche du Milan AC. Il y a quelques semaines, la presse espagnole annonçait de son côté que le PSG pourrait également se positionner sur Marcelo, en difficulté au Real Madrid depuis l'arrivée de Ferland Mendy. Une information confirmée par Foot Mercato ce jeudi, et une arrivée dans la capitale arrangeraient visiblement l'entourage de l'international brésilien.

Marcelo poussé par sa femme et Thiago Silva à rejoindre le PSG ?