Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le dossier Alex Telles n’a pas encore démarré !

Publié le 23 avril 2020 à 15h45 par Alexis Bernard

Malgré les affirmations de la presse brésilienne, Alex Telles n’est pas un dossier chaud du PSG. Le 10 Sport vous livre les vérités sur cette piste parisienne.

Le nom d’Alex Telles n’est pas nouveau du côté du PSG. Les dirigeants parisiens le suivent depuis un petit moment maintenant et il n’est pas étonnant de voir Paris se pencher sur son cas alors que le club se cherche un nouveau latéral gauche. Comme le10sport.com l’a déjà écrit, Layvin Kurzawa se dirige bel et bien vers un départ et Paris prospecte le marché pour dénicher son successeur. Pour la presse brésilienne, Alex Telles est en pole position et va même signer au PSG. Selon nos informations, c’est totalement inexact. S’il est effectivement possible qu’Alex Telles soit Parisien la saison prochaine, à ce stade, il est faux d’affirmer que le dossier est bouclé.

Paris n’a pas fait d’offre, ni au joueur, ni au club…