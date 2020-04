Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Pas encore d’offre pour Alex Telles

Publié le 21 avril 2020 à 19h45 par Alexis Bernard

S’il est vrai que le PSG s’intéresse de très près à Alex Telles, le latéral du FC Porto, Paris n’a pas encore dégainé de proposition.

Le poste de latéral gauche est l’un des chantiers du PSG pour le mercato estival. Comme révélé par le10sport.com , même si Paris revoit sa stratégie pour Thiago Silva en lui proposant de rester, aucune proposition n’a été faite à Layvin Kurzawa. Et pour succéder à l’international français, le PSG songe à plusieurs profils, dont celui de Théo Hernandez, très en vue ces derniers mois du côté du Milan AC. Mais il y a une deuxième piste chaude pour Leonardo : Alex Telles.

Des discussions concrètes mais pas d’offre

Après renseignement pris auprès de l’entourage d’Alex Telles, il existe bien un intérêt marqué de la part du PSG et même des discussions concrètes pour envisager une possible arrivée. En revanche, il est inexact d’affirmer que Paris a dégainé une offre puisque ce n’est pas le cas. Le FC Porto comme Alex Telles n’ont pas reçu la moindre proposition de la part des dirigeants parisiens. L'heure est à la discussion et le PSG pourrait, effectivement, passer à l'offensive en fonction de l'avancée des autres dossiers. La priorité des dirigeants restent de prolonger ses stars (Mbappé et Neymar), de conserver Thiago Silva et de finaliser une "grosse arrivée", sûrement au milieu du terrain (Pogba, Milinkovic-Savic, Bennacer, Tonali ou encore Pjanic).



Géré par Pini Zahavi depuis un peu plus d’un an, Alex Telles réalise une excellente saison avec le FC Porto. Et le club portugais est à l’écoute des différentes offres qui pourraient être faites. A 27 ans, le Brésilien aspire à relever un nouveau défi. Et le PSG n’est pas seul à s’intéresser à lui. Chelsea serait également très attentif à sa situation. Une piste anglaise qui a autant d’ampleur que l’intérêt parisien.