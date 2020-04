Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Claude Puel pour l’avenir de sa pépite !

Publié le 21 avril 2020 à 23h30 par T.M.

Ce mardi, Wesley Fofana a prolongé son contrat avec l’ASSE. Une bonne nouvelle pour Claude Puel, qui voit grand pour l’avenir de son joueur dans le Forez.

A 19 ans, Wesley Fofana représente l’avenir de l’ASSE. Alors que le défenseur central a explosé cette saison sous les couleurs des Verts, l’histoire n’est pas prête de s’arrêter. En effet, ce mardi, les Stéphanois ont annoncé la prolongation de leur pépite jusqu’en 2024. De quoi donner le sourire à Fofana. « Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec mon club formateur. C’est un signe de confiance de la part de l’ASSE », a-t-il lâché sur le site de l’ASSE après avoir paraphé son nouveau contrat.

« Wesley doit devenir une pièce maîtresse de l’équipe »