Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette pépite de Puel qui s’enflamme pour sa prolongation !

Publié le 21 avril 2020 à 14h00 par T.M. mis à jour le 21 avril 2020 à 14h52

C’est officiel depuis ce mardi, Wesley Fofana est désormais engagé jusqu’en 2024 avec l’ASSE. Une nouvelle qui donne le sourire au principal intéressé.

Après William Saliba, c’est Wesley Fofana qui a explosé sous le maillot de l’ASSE. A 19 ans, le défenseur central a fait forte impression cette saison sous les ordres de Claude Puel. Un talent qui n’avait d’ailleurs pas manqué d’interpeller certains clubs européens. Toutefois, le feuilleton autour de l’avenir de Fofana a pris fin ce mardi. En effet, les Verts ont officialisé la prolongation de leur crack, désormais engagé jusqu’en 2024. De quoi voir l’avenir plus sereinement pour l’ASSE…

« Un signe de confiance de la part de l’ASSE »