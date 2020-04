Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nasri glisse un gros conseil à Kamara pour son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 12h30 par B.C.

Alors que l'OM est en proie à des difficultés financières, Boubacar Kamara pourrait être vendu afin de renflouer les caisses. Cependant, Samir Nasri conseille au défenseur de rester dans la cité phocéenne.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir renflouer ses caisses pour éviter les problèmes avec l'UEFA à l'avenir. Plusieurs grosses ventes seraient actuellement envisagées au sein du club, dont celle de Boubacar Kamara. Il faut dire que l'espoir Marseille a une belle cote sur le marché, et cela pourrait faire les affaires de la direction phocéenne. Selon les récentes informations du Daily Express , Manchester City serait notamment sur les traces et pourrait débourser près de 32M€ pour lui. Une proposition qui a de quoi satisfaire Boubacar Kamara et l'OM. Mais aux yeux de Samir Nasri, lui aussi passé par le centre de formation marseillais, le Français ferait bien de rester une saison de plus en Ligue 1.

« La Ligue des champions avec ton club formateur, tu vas acquérir de l’expérience »