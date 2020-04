Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ se rapproche pour la nouvelle pépite du Barça ?

Publié le 21 avril 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors qu’il a signé cet hiver en provenance de Las Palmas au FC Barcelone contre 5M€, le jeune international U19 espagnol Pedri a toujours la cote en Espagne. De quoi inciter le Barça à prêter sa nouvelle pépite ?

Sitôt arrivé, sitôt reparti ? Alors que Pedri doit rejoindre le FC Barcelone à l’ouverture du mercato estival 2020 après l’achat de ce dernier à Las Palmas contre 5 millions d’euros l’hiver dernier, le FC Barcelone penserait à prêter le jeune international espagnol à un club de Liga. En attendant de montrer toute l'étendue de son talent au Camp Nou, Pedri pourrait alors s'aguerrir et accumuler du temps de jeu au plus haut niveau. Et plusieurs clubs s’intéresseraient au jeune joueur de 17 ans…

La Real Sociedad, le Betis Séville et le Celta Vigo intéressés