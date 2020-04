Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela avancerait en coulisse pour le transfert de Philippe Coutinho...

Publié le 21 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Actuellement prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, l’international brésilien Philippe Coutinho devrait quitter le FC Barcelone l’été prochain. Et il se rapprocherait chaque jour un peu plus de Chelsea…

L’avenir de Coutinho semble s’écrire bien loin du FC Barcelone. Prêté jusqu’à la fin de la saison du coté du Bayern, l’international brésilien n’entre plus dans les plans du Barça, qui souhaiterait se séparer du Brésilien deux ans et demi après sa signature en provenance de Liverpool. Alors que le Bayern ne voudrait lever l’option d’achat qui s’élève à 120M€, Chelsea s’intéresserait de très près au Brésilien, et la piste amenant Coutinho à Londres semble chauffer…

Des négociations ont débuté