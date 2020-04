Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola, principal allié de Zidane pour Pogba ?

Publié le 21 avril 2020 à 23h00 par A.C.

Mino Raiola va jouer un rôle central dans la possible arrivée de Paul Pogba au Real Madrid.

Avec le début de l’année 2020, Mino Raiola a lancé l’opération séduction pour Paul Pogba. L’agent du Français a clairement laissé entendre que son protégé n’est plus heureux à Manchester United, s’accrochant au passage avec le coach Ole Gunnar Solskjær et en lançant un appel du pied à la Juventus et au Real Madrid. En Espagne, Zinedine Zidane n’a pas dit son dernier mot pour Pogba et il pourrait trouver un soutien de taille, en Raiola.

Raiola veut conclure un gros deal avec le Real Madrid