Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a un plan B en tête derrière Haaland et Mbappé !

Publié le 21 avril 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane a fait d'Erling Haaland et Kylian Mbappé ses priorités pour renforcer le secteur offensif du Real Madrid lors du prochain mercato, l'entraîneur madrilène aurait déjà préparé un plan B en cas d’échec.

Zinedine Zidane a décidément tout prévu. Alors que le technicien du Real Madrid a déjà fait de Kylian Mbappé et de Erling Haaland ses priorités pour le prochain mercato estival, il semblerait que le natif de La Castellane ait déjà préparé son plan B en cas d’échec de ces deux dossiers. Et la piste mènerait tout droit du côté de l’Allemagne. Excellent ces dernières années à Leipzig, Timo Werner pourrait désormais franchir un nouveau cap dans sa carrière. Courtisé par de nombreux cadors européens, l'Allemand aurait désormais le Real Madrid à ses pieds...

Timo Werner bientôt au Real Madrid ?