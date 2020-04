Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre de Zidane aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 17h30 par B.C.

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Dani Carvajal aurait l'intention de finir sa carrière chez les Merengue.

Formé au Real Madrid, Dani Carvajal est devenu au fil des années un cadre du club madrilène avec plus de 300 matches au compteur. L'international espagnol a tout connu chez les Merengue , et n'a jamais caché son amour pour le club de la capitale. Pourtant, le latéral droit a déjà été annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs par le passé, mais le joueur a toujours affiché le souhait de finir sa carrière du côté du Santiago Bernabéu. « J'ai dit dans certaines interviews que j’aimerais jouer en Premier League, c’est quelque chose qui m’attire, mais si on me laisse l’opportunité de terminer ma carrière ici, je n’hésiterai pas. Les offres ? Non, je n’ai écouté aucune offre parce que je n’ai jamais pensé à partir », avait notamment confié Carvajal en avril 2019.

Une retraite au Real Madrid pour Carvajal ?