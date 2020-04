Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau prétendant serait passé à l'action pour Rakitic !

Publié le 21 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu'Ivan Rakitic est annoncé sur le départ du FC Barcelone cet été, plusieurs clubs s’intéresseraient à son profil. Et des contacts auraient même été engagés avec un club italien…

L’avenir de Rakitic semble toujours flou au FC Barcelone. Alors que des contacts entre l’international croate et la Juventus ont été démentis par Mundo Deportivo ce mardi, Ivan Rakitic pourrait tout de même avoir une touche du côté de l’Italie, bien que ce dernier préfère rester en Espagne. Après avoir fait le bonheur du club catalan catalan, le Croate ne dirait pas non à un retour au FC Séville. Pas de quoi toutefois décourager Naples et Gennaro Gattuso.

Le Napoli l’aurait contacté