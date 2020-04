Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme incertitude pour l'avenir de ce crack de Setien ?

Publié le 21 avril 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaiterait prêter ses jeunes joueurs, Riqui Puig pourrait être prié de quitter les Blaugrana lors du prochain mercato. Et le Betis Séville pourrait tenter d’attirer le milieu de terrain catalan…

Le Barça commence son opération nettoyage. Alors que le FC Barcelone souhaite prêter ses jeunes joueurs d’avenir la saison prochaine, Trincao, Pedri ou encore Ansu Fati pourraient être priés de trouver une nouvelle équipe en prêt la saison prochaine afin de s'aguerrir ailleurs qu'au Camp Nou. Cela pourrait aussi le cas du milieu de terrain formé à la Masia, Riqui Puig, qui pourrait aller du côté du Betis Séville, qui serait très intéressé…

Le Barça veut le prêter, il ne veut pas partir