Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Philippe Coutinho fixé à 80M€ !

Publié le 21 avril 2020 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il reviendra au FC Barcelone cet été après une saison en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par le club catalan, qui lui aurait même d’ores et déjà fixé un prix.

Arrivé à l’hiver 2018 en provenance de Liverpool, Philippe Coutinho n’a jamais su faire la démonstration de tout son talent au FC Barcelone. Le Brésilien de 27 ans ne s’est jamais adapté au club catalan, chose qui a conduit les dirigeants barcelonais à se délester de son salaire conséquent l’été passé en le prêtant un an au Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 120M€. Cependant, l’ancien joueur des Reds n’est pas parvenu à remonter la pente en Bavière, au point où les pensionnaires de l’Allianz Arena ne devraient pas exercer leur droit d’achat pour le milieu offensif selon toute vraisemblance. Philippe Coutinho reviendra donc au FC Barcelone cet été, avant de très certainement en repartir aussitôt tant il n’entrerait plus dans les plans des Blaugrana . Et dans cette perspective, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le board du Barça aurait dès maintenant fixé son prix pour lâcher l’international auriverde.

Coutinho ne partira pas du Barça contre moins de 80M€ !