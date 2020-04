Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo contrariés pour ce crack italien !

Publié le 22 avril 2020 à 0h45 par B.C.

Alors que Leonardo aurait craqué pour Riccardo Calafiori, jeune latéral gauche de l'AS Rome, le PSG pourrait avoir du mal à parvenir à ses fins dans ce dossier. Explications.

On le sait, Leonardo aime regarder du côté de la Serie A pour tenter de renforcer l'effectif du PSG, et le directeur sportif parisien serait tombé sous le charme d'une nouvelle pépite italienne à en croire les informations de TMW . En effet, après Sandro Tonali ou Federico Chiesa, le PSG s'intéresserait désormais à Riccardo Calafiori, grand espoir de l'AS Rome, mais il ne sera pas facile de mettre la main sur le latéral gauche de 17 ans.

C'est loin d'être gagné pour Riccardo Calafiori