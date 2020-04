Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de cet ancien du Barça se compliquerait…

Publié le 23 avril 2020 à 14h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Thiago Alcantara serait susceptible de ne pas revenir au Barça puisque le Bayern Munich compterait sceller son avenir.

Et si Thiago Alcantara revenait au FC Barcelone sept ans après avoir quitté le club culé ? À l’été 2013, Pep Guardiola attirait son ancien joueur au Bayern Munich. Depuis, l’international espagnol s’est fait un nom en Europe et est devenu l’un des milieux relayeurs les plus complets. De quoi donner des idées au FC Barcelone et à Javier Bordas. Récemment nommé directeur en chef de l’équipe première blaugrana, Bordas apprécierait Thiago Alcantara et aimerait témoigner de son retour. Une volonté partagée par le milieu du Bayern Munich, comme Mundo Deportivo le révélait ces derniers jours.

Thiago Alcantara parti… pour prolonger au Bayern !

Cependant, Thiago Alcantara aurait peu de chances de revenir au FC Barcelone à l’intersaison, moment où il ne lui restera qu’une année sur son engagement avec le club munichois. En effet, Alcantara dispose d’un contrat qui expirera à l’été 2021, et le Bayern Munich souhaiterait remédier à cette situation. Journaliste italien, Nicolo Schira a dévoilé sur son compte Twitter dans la dans la nuit de mercredi à jeudi qu’après avoir prolongé le contrat d’Alphonso Davies jusqu’en juin 2025, le comité de direction du Bayern Munich voudrait rallonger le bail d’Alcantara. De quoi compliquer les affaires du FC Barcelone dans ce dossier.