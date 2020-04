Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait le successeur idéal de Kurzawa ?

Publié le 23 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait connaître de nombreux départs, notamment concernant les joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est le cas de Layvin Kurzawa, qui a de grandes chances de partir d'autant qu'il est suivi par de nombreux grands clubs. Une situation qui pousse Leonardo à s'activer pour lui trouver un remplaçant. Mais quel serait le meilleur choix ?

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport ces derniers jours, Layvin Kurzawa n'a aucune nouvelle du Paris Saint-Germain concernant une éventuelle prolongation de contrat. Compte tenu du fait que son bail arrive à échéance, le départ de l'ancien Monégasque semble donc quasi-certain. D'ailleurs, Kurzawa ne manque pas de candidats pour l'accueillir cet été. Le FC Barcelone, en quête d'une doublure à Jordi Alba, se serait ainsi positionné, tandis qu'Arsenal et la Juventus seraient toujours dans le coup après s'être penchés sur sa situation cet hiver. Selon nos informations, l'Inter Milan s'était également renseigné durant le mois de janvier. Par conséquent, grâce à son statut de joueur libre, l'international français ne devrait pas avoir de difficultés à rebondir dans un grand club. Le PSG de son côté doit s'activer pour lui trouver un successeur. Et pour cause, si Juan Bernat donne entière satisfaction depuis son arrivée durant l'été 2018, le club de la capitale ne devrait pas miser sur le seul Mitchel Bakker pour concurrencer l'Espagnol. Et Leonardo ne manque pas d'idées.

Leonardo pourrait prévoir un gros coup pour remplacer Kurzawa