Mercato - Real Madrid : Zidane ferait le forcing pour boucler l'arrivée de Camavinga !

Publié le 23 avril 2020 à 20h00 par B.C.

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga serait l'une des grandes priorités de Zinedine Zidane en vue du prochain mercato, et le coach français le ferait savoir en interne.

À 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom en Ligue 1. Le jeune milieu du Stade Rennais est l'une des révélations de la saison, et cela suscite naturellement des convoitises. Comme expliqué par le 10 Sport, le Borussia Dortmund s'intéresse à Camavinga, mais le Real Madrid fait office de grand favori pour le récupérer. En effet, la presse espagnole assure que Zinedine Zidane serait tombé sous le charme de son jeune compatriote. Cependant, le prix de ce dernier ferait débat au sein du Real Madrid.

Zidane insisterait pour le recrutement de Camavinga