Mercato - PSG : Leonardo tente le coup pour une star de Zidane !

Publié le 23 avril 2020 à 16h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche afin de préparer la succession de Layvin Kurzawa, le PSG réfléchirait à l'idée de recruter Marcelo (31 ans) dont le départ du Real Madrid en fin de saison semble inévitable. Neymar et Thiago Silva feraient d'ailleurs le forcing en coulisses.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo n'a donné aucune nouvelle à Layvin Kurzawa dont le contrat prend à l'issue de la saison. Autrement dit, le départ de l'ancien Monégasque semble inévitable dans les prochaines semaines. Une situation qui pousse le PSG à tenter de dénicher son successeur, et dans cette optique Leonardo a déjà activé plusieurs pistes. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil de Théo Hernandez (Milan AC), tandis que la piste menant à Alex Telles est bien active, mais pour le moment, aucune offre concrète n'a été transmise pour le joueur du FC Porto. Mais Leonardo pourrait bien frapper encore plus fort.

Leonardo se penche sur Marcelo