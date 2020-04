Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane seraient totalement chamboulés pour cet été !

Le Real Madrid aurait comme ambition de recruter de grandes stars lors du prochain mercato à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore de Paul Pogba. Mais la crise sanitaire pourrait forcer le club madrilène à miser sur de jeunes joueurs.

Kylian Mbappé, Paul Pogba, Eduardo Camavinga, Erling Braut Haaland. Tous ces joueurs ont la particularité de figurer dans l’agenda du Real Madrid. Même si le transfert de l’attaquant du PSG aurait plus de chances de se produire en 2021, les dirigeants madrilènes voudraient frapper un grand coup en recrutant de grandes stars lors du prochain mercato. Mais les ambitions du Real Madrid pourraient rester à l’état de désir notamment à cause de la crise et de ses retombées au niveau financier. L’arrêt des compétitions sportives place les clubs de football dans une situation inconfortable, ce qui les poussent à s’adapter à la situation. Et malgré sa puissance financière, le Real Madrid n’échapperait pas à la règle.

Pas de transfert d’envergure lors du prochain mercato ?