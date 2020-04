Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un boulevard pour Zidane dans le dossier Camavinga ?

Publié le 23 avril 2020 à 12h00 par D.M.

Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se seraient retirés du dossier Camavinga. Le Real Madrid aurait désormais la voie libre pour recruter, s'il le souhaite, le milieu de terrain de Rennes.

Révélation de cette première partie de saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga pourrait déjà quitter le championnat de France. Le milieu de terrain de Rennes ne manque pas de prétendants et des cadors européens se seraient intéressés à lui. Le Real Madrid voudrait le recruter lors du prochain mercato, tout comme le FC Barcelone. Mais les deux géants espagnols ont vu un nouveau concurrent apparaître. Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 17 avril dernier que le Borussia Dortmund a fait irruption dans ce dossier et souhaite parvenir à un transfert d’Eduardo Camavinga. D’autant plus que l’agent du joueur Moussa Sissoko a été à l’origine de l’arrivée d’Ousmane Dembélé au sein du club de la Ruhr.

Le Real Madrid seul au monde sur le dossier Camavinga