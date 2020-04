Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Concurrence XXL pour Zidane avec ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 23 avril 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Alors que le Real Madrid penserait bien au profil de Boubakary Soumaré, Zinedine Zidane serait sous la menace de Liverpool et d’Arsenal pour le milieu de terrain du LOSC.

Comme vous l’annonçait Le 10 Sport en exclusivité au début de ce mois d’avril, le Real Madrid dispose d’une liste secrète pour le mercato. Eduardo Camavinga (Rennes) et Boubakary Soumaré (LOSC) font ainsi partie des pistes concrètes de Florentino Pérez sur le marché des transferts. Le jeune milieu de Lille attire donc l’œil du président merengue , tout en restant sous la menace de Newcastle, toujours selon nos informations. Mais le club de Premier League ne serait pas le seul club anglais à s’intéresser de près à Soumaré. Explications...

Un intérêt confirmé du Real Madrid ? Liverpool et Arsenal en embuscade ?