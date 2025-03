Pierre Ménès : Emmanuel Macron l’a rembarré après Zemmour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques mois après son départ de Canal+ à l’été 2021, Pierre Ménès avait publié sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, un entretien avec Eric Zemmour. Une interview sur laquelle le journaliste est revenu, révélant qu’il avait essuyé un refus de la part d’Emmanuel Macron après avoir été accusé d’agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes.

Évincé en 2021 après des accusations de comportement sexiste, Pierre Ménès avait essayé de se lancer dans la politique à son départ de Canal+. En novembre de la même année, il publiait sur sa chaîne YouTube un entretien en Eric Zemmour à l’approche des élections présidentielles.

« Le premier à qui j’avais demandé c’était Zemmour qui avait dit oui instantanément »

« J’avais fait cette interview avec Zemmour parce qu’à l’époque, j’avais ma plateforme et j’avais l’idée d’interviewer un maximum de candidats à la présidentielle. Le premier à qui j’avais demandé c’était Zemmour qui avait dit oui instantanément », s’est souvenu Pierre Ménès, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

« Macron m’a dit non, Hidalgo m’a dit non, les conseillers de Valérie Pécresse lui ont déconseillé alors qu’on est très amis »

Accusé par la suite d’agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes, cela l’avait empêché d’interviewer d’autres personnalités politiques, comme Emmanuel Macron : « J’ai tourné l’interview et derrière j’ai l’histoire où je suis accusé par une hôtesse au Parc des Princes de lui avoir touché le sein. Et là, l’effondrement total, plus personne ne veut m’accorder d’interview. Macron m’a dit non, Hidalgo m’a dit non, les conseillers de Valérie Pécresse lui ont déconseillé alors qu’on est très amis. Ce qui fait qu’à l’arrivée je n’ai eu que Zemmour. »