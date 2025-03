Nasser Al-Khelaïfi, la blague qui le fait vriller !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En février dernier, France Télévisions dévoilait un extrait volé d’une réunion bouillante entre les présidents de Ligue 1 datant de l’été 2024 au sujet de la répartition des droits télévisés du championnat. Patron du PSG et de beIN SPORTS, Nasser Al-Khelaïfi avait proposé l’option de la chaîne qatarie pour la dernière affiche de journée que DAZN refusait de payer. Un « conflit d’intérêts » selon certains présidents de clubs dont Joseph Oughourlian. Le dirigeant du RC Lens avait fait de l’humour, faisant sortir de ses gonds Al-Khelaïfi.

Le Paris Saint-Germain est présidé par Nasser Al-Khelaïfi depuis le rachat du club par les Qataris à l’été 2011. Depuis, l’influence du patron du PSG a pris de l’ampleur sur la scène française, mais aussi européenne puisqu’il est le président de l’association européenne des clubs. De plus, Al-Khelaïfi est à la tête de la chaîne beIN SPORTS qui diffuse cette saison un match par journée, DAZN ayant refusé de payer l’intégralité du catalogue.

«Cher Nasser, je te remercie de te soucier des petits clubs»

Afin de faciliter les choses, Nasser Al-Khelaïfi avait donc proposé à l’ensemble des présidents de clubs de Ligue 1 pendant une réunion l’option beIN SPORTS pour la dernière affiche en question. Provoquant un désaccord entre le président du PSG et plusieurs parties dont John Textor, patron de l’OL ainsi que Joseph Oughourlian (RC Lens). Le président du club nordiste a d’ailleurs, avec une pointe de sarcasme, recadré son homologue parisien.

« Il y a 3 passages où Al-Khelaïfi intervient. Le passage avec Benjamin Morel, qui dure très longtemps, où il est violent. Si on laisse l’intégralité de l’échange, c’est encore plus violent. Avec Oughourlian, l’extrait est long, mais Oughourlian joue du second degré, lui dit : « Cher Nasser, je te remercie de te soucier des petits clubs ». a confié Fabien Touati qui a travaillé sur le Complément d’enquête : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG, diffusé par France Télévisions.

«Il prend très mal ce trait d’humour»

Cette déclaration placée sur le ton de l’humour n’a pas du tout plu à Nasser Al-Khelaïfi selon le journaliste d’investigation qui a pris la parole mercredi soir sur les ondes de RMC pour l’After Foot. « Et il prend très mal ce trait d’humour. Et sur Textor, si vous regardez dans l’intégralité, les échanges sont quasiment tout le temps violents ».