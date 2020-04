Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone face à un mur pour Neymar…

Publié le 23 avril 2020 à 19h45 par La rédaction

Il se confirme que le FC Barcelone n’a pas de solution pour concrétiser le retour de Neymar. Explication.

Au cours de sa rubrique Ask Guillem , le journaliste de SPORT Guillaume Balague a fait le point sur le dossier Neymar, confirmant que ce le10sport.com avait analysé il y a plusieurs semaines, à savoir que le FC Barcelone devait résoudre la quadrature du cercle pour Neymar. En effet, Balague affirme que faute d’argent le Barça mise sur des échanges pour boucler l’opération, mais qu’il faut que les joueurs en question soient disposés à partir.

Il n’y a aucune solution

Or les seuls joueurs majeurs susceptibles de valider l’idée d’un départ à Paris (Rakitic, Coutinho) n’intéressent pas le PSG dans le cadre d’un deal avec Neymar. Et le seul joueur que le club parisien pourrait accepter d’inclure dans l’opération, à savoir Antoine Griezmann, ne souhaite pas quitter Barcelone… Plus que jamais, le club catalan se trouve face à un mur.