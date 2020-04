Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination surprenante pour Pogba ?

Publié le 23 avril 2020 à 19h00 par Th.B.

Bien que son départ ne serait pas aisé à cause de la réalité économique due au Coronavirus, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United, pas pour s’engager au Real Madrid, mais potentiellement à l’Inter !

Paul Pogba est contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2021. De quoi donner des idées à plusieurs clubs pour cet été, dont le Real Madrid ou encore la Juventus. Cependant, un transfert ne devrait pas avoir lieu cet été, au vu de la situation financière causée par le Coronavirus. C’est du moins ce que Guillem Balague a assuré dans sa rubrique Ask Guillem ces dernières heures. De quoi calmer les ardeurs des prétendants de Pogba ? Pas vraiment.

L’Inter discuterait avec Raiola pour Pogba !