Mercato - PSG : Leonardo préparerait une grosse offensive pour Tonali !

Publié le 23 avril 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait fait irruption dans le dossier Sandro Tonali, le PSG prévoirait de surpasser le Barça en proposant une alléchante indemnité de transfert à Brescia.

« En janvier, une équipe très importante est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait Tonali. Je n'ai pas fait de chiffres, mais juste une question : le feriez-vous commencer tout de suite en Ligue des champions ? Ils m'ont dit qu'ils le laisseraient à Brescia jusqu'à la fin de la saison. J'ai donc dit : "Merci, mais je le garde et nous en reparlerons en juillet. (...) En février, j'ai reçu une autre demande très importante et je n'ai rien dit à Tonali dans l'intention de lui faire une belle surprise en juin. Je ne peux pas dire le nom de l'équipe, donc malheureusement le coronavirus a tout changé » . Voici le témoignage que livrait Massimo Cellino récemment pour Calciomercato.com. Quelle est l’identité du club en question qui pourrait être « une belle surprise en juin » d’après les propos du président de Brescia pour Sandro Tonali ? Le Corriere della Sera a apporté ce jeudi une réponse claire : le FC Barcelone. Cependant, le PSG ne compterait pas laisser le champ libre au club blaugrana pour le jeune international italien de 19 ans.

Le Barça aurait dégainé une offre de 60M€, le PSG veut faire mieux