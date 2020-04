Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane et Setién en grande difficulté dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 24 avril 2020 à 1h30 par D.M.

Le Real Madrid et le FC Barcelone voudraient s’attacher les services de Fabian Ruiz. Luka Jovic et Ivan Rakitic ont été proposés au Napoli, mais le club italien ne souhaiterait pas le vendre à moins d'une offre supérieure ou égale à 80M€.

Les plus grands clubs espagnols tenteraient de rapatrier Fabian Ruiz. Formé au Bétis, le milieu de terrain a décidé en 2018 de s’envoler pour l’Italie où il brille depuis sous le maillot du Napoli. Avec son club, le joueur réalise des prestations qui ont impressionné de nombreuses équipes européennes à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Fabian Ruiz pourrait donc retourner en Espagne et rejoindre l’un des deux géants européens. Mais un transfert lors du prochain mercato semble de plus en plus incertain.

80M€ ou rien pour Fabian Ruiz