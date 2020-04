Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à prendre une grande décision pour Rakitic ?

Publié le 23 avril 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors qu’Ivan Rakitic se pose de plus en plus de questions sur son avenir, le FC Barcelone pourrait bientôt entamer de nouvelles discussions avec l’international croate pour son avenir au sein de l’institution catalane.

L’avenir d’Ivan Rakitic devrait bientôt s’éclaircir. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, l’international croate attire les convoitises de nombreux clubs européens, notamment l’Atlético de Madrid, la Juventus et le Napoli. Du côté du FC Séville, on réclamerait aussi l’international croate, et une perspective d’un retour du côté de son ancien club ne déplairait pas au milieu de terrain du Barça. Pourtant, ce dernier pourrait également envisager de partir libre à l’issue de son contrat, ce qui n’est pas pour arranger la direction du club catalan…

De nouvelles discussions imminentes ?